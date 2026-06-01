Quem era a influenciadora americana encontrada morta em hotel de SP

A artista visual e influenciadora norte-americana Hilde Ann Lynn, de 40 anos, foi encontrada morta na tarde de domingo (31) em um dos quartos do hotel de luxo Rosewood, localizado no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo. Conhecida internacionalmente no mercado de arte pelo pseudônimo Jerry Gogosian, ela estava na cidade a turismo. O caso foi registrado como morte suspeita pelo 78º Distrito Policial (Jardins), que assumiu as investigações para esclarecer as circunstâncias do óbito.

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A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para a ocorrência na Rua Itapeva, onde os socorristas constataram a morte ainda no interior do quarto. Para auxiliar na apuração dos fatos, a Polícia Civil solicitou a realização de exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). Em nota oficial, a direção do hotel Rosewood confirmou o falecimento da hóspede e afirmou que está prestando total colaboração às autoridades competentes, ressaltando que não fornecerá detalhes adicionais em respeito à privacidade da vítima e de seus familiares.

Hilde Lynn Helphenstein, como também era conhecida profissionalmente, construiu uma carreira consolidada como comentarista e crítica do mercado artístico. Seu perfil no Instagram, que acumula mais de 145 mil seguidores, destacava-se pela publicação de imagens, vídeos e textos irônicos sobre o funcionamento, as normas sociais e a mercantilização da arte contemporânea. Formada pelo Instituto de Arte de São Francisco, nos Estados Unidos, a artista apresentava o podcast "Art Smack", que debatia os bastidores do setor, e atuava como editora-chefe do boletim The Jerry Report. Ela também organizava eventos e registrava parcerias com marcas globais de prestígio, como Sotheby’s, Phillips e Playboy.

Além de sua intensa atuação no ambiente digital e criativo, a norte-americana conciliava a carreira com um MBA Executivo em comunicação estratégica na NYU Stern School of Business, em Nova York. Em sua última interação nas redes sociais, datada de 23 de maio, Hilde compartilhou com seus seguidores impressões sobre o clima chuvoso na capital paulista e comentou sobre a intenção de jantar em uma pizzaria da cidade.

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