Quem é o medalhista paralímpico de Maringá participante do BBB 24?

O Big Brother Brasil anunciou nesta sexta-feira (5) os primeiros participantes da edição de 2024. Um deles é o atleta paralímpico Vinicius Rodrigues, 29 anos, de Maringá, norte do Paraná..

Vinicius perdeu parte da perna esquerda aos 19 anos em um acidente de trânsito em Maringá. Natural de Primavera, distrito de Rosana, em São Paulo, o velocista participou dos Jogos Parapan-Americanos de Lima (2019) e das Paralimpíadas de Tóquio (2020), onde conquistou medalha de prata para o Brasil.

O atleta conta que ainda no hospital, recebeu a visita de outra atleta paralímpica, Terezinha Guilhermina, que o apresentou ao atletismo. Em 2015, participou de sua primeira competição paralímpica. Quatro anos depois, durante um torneio, quebrou o recorde mundial dos 100 metros rasos da classe T63 para amputados de perna acima do joelho, com o tempo de 11s95. Nas redes sociais, costuma compartilhar a rotina de treinos e competições, além de momentos com a filha, de sete anos.

Segundo Vinicius, ele era muito arteiro na infância, do tipo que parava sentado na sala de aula, e que sempre canalizou a energia no esporte. Aos oito anos, ele praticava judô.

Segundo o atleta, quando não está treinando, foca a energia na dança, o que diz ser seu segundo talento. “Sou resenha demais. Festa é a melhor parte, gosto de comemorar”, explica. Solteiro, assume que nunca namorou.

Diz que não se emociona facilmente e que as pessoas levam um tempo para conquistá-lo. “Tenho muito amor para dar, mas namorar nunca foi meu forte”, brinca. Entre amigos, afirma ser considerado um cara “pra frente”, tranquilo e da paz.

