Quem é Gabriely Franciscon, influenciadora que tombou caminhão em SC

A caminhoneira e influenciadora digital Gabriely Franciscon, de 24 anos, tombou a sua icônica carreta cor-de-rosa na madrugada deste sábado (30) após desviar de um carro que seguia na contramão na rodovia BR-116, em Papanduva, Santa Catarina. Conhecida como Gaby por mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, a jovem saiu ilesa do acidente. O motorista do carro de passeio sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento dos socorristas por volta das 4h, no quilômetro 56,5 da rodovia.

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De acordo com os relatos da influenciadora, ela trafegava a cerca de 60 km/h quando foi surpreendida pelo veículo na direção oposta. Em suas redes sociais, Gaby mostrou as marcas de frenagem na pista e explicou que precisou puxar o caminhão para o acostamento na tentativa de evitar uma colisão frontal, o que acabou causando o tombamento da carreta. A mãe da jovem, a também caminhoneira e influenciadora Sheila Bellaver, tranquilizou os fãs pela internet, afirmando que a filha está fora de perigo e que agora o foco é apenas recomeçar.

Gaby assumiu o volante aos 20 anos, em 2022, decidida a seguir os passos da mãe nas estradas brasileiras. Foi de Sheila, que acumula mais de 2 milhões de seguidores com vídeos de suas rotinas, que a jovem herdou a famosa carreta rosa e o conhecimento sobre a profissão.

O início da carreira, no entanto, foi marcado por críticas. Gaby conta que enfrentou o preconceito de internautas que duvidavam de sua capacidade de dirigir veículos pesados devido à sua aparência, chegando a ouvir comentários de que não possuía sequer habilitação ou que nunca se tornaria uma caminhoneira de verdade. Superadas as desconfianças iniciais, a profissional hoje celebra o reconhecimento crescente e o orgulho de trilhar o próprio caminho, sempre destacando que todo o seu aprendizado foi garantido pelas viagens de infância que fazia ao lado da mãe.