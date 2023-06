Quem é Fernanda Campos? Blogueira é apontada como affair de Neymar

O nome de Neymar ficou entre os assuntos mais comentados na tarde deste domingo (18), após rumores de que o craque teria traído sua namorada, Bruna Biancardi, na véspera do Dia dos Namorados. A suposta traição teria acontecido em um encontro do atleta com a influenciadora digital Fernanda Campos, que muitos ainda não conhecem. Dessa forma, saiba quem é a blogueira!

Fernanda Campos é da cidade de Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais, mas hoje vive em São Paulo. Ela trabalha com a internet desde a adolescência e hoje gerencia publicações em seu Instagram, que já acumula mais de 452 mil seguidores. Os rumores começaram após ela mandar prints de uma suposta conversa com Neymar para a colunista Fabia Oliveira.

De acordo com as imagens divulgadas, os dois trocavam mensagens desde novembro, antes da Copa do Mundo no Qatar. Segundo o que a blogueira disse à colunista, Neymar havia dito que o relacionamento com a mãe de seu segundo filho estava oscilando. Porém, em janeiro deste ano, os dois apareceram juntos novamente e reataram a relação.

Em suas redes sociais, Fernanda divide com os seguidores dicas de moda, beleza e também apresenta seu curso, intitulado Método Mente Milionária. A blogueira acredita no poder da lei da atração e, em suas aulas, ensina como usar o poder da mente e outras ferramentas para atrair o que quiser para sua vida.

O suposto affair de Neymar também tem um site em que disponibiliza todos os conteúdos. No ano passado, em 2022, a blogueira participou de um episódio do podcast Fala na Cara e deu mais detalhes sobre sua vida profissional e pessoal. Neste domingo, a influenciadora digital desativou os comentários de suas publicações no Instagram, e sua última publicação foi um Stories em que ela exibe o look que estava usando em um espelho.

Fonte: Revista Quem.

