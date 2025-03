Quem é a protagonista? Veja o resumo de Garota do Momento desta quinta

No episódio de Garota do Momento desta quinta-feira (27), Beto se incomoda com o beijo cênico de Cássio e Beatriz. Clarice repreende as atitudes de Bia contra Beatriz.

Ronaldo afirma a Raimundo que ele precisa encontrar uma mulher que o ame. Nelson se infiltra no estúdio de Alfredo.

Chega o dia da estreia da nova novela, ‘Senhora’. Beatriz é apresentada como protagonista da novela.

