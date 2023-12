Quem é a mulher que aparece com Marcelinho Carioca em vídeo

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca foi encontrado na tarde desta segunda-feira (18) em Itaquaquecetuba, São Paulo, após ser sequestrado. Contudo, como o caso é recente, as autoridades trabalham para entender como tudo aconteceu.

Antes do ídolo do Corinthians ser liberado pelos sequestradores, foi divulgado um vídeo nas redes sociais onde ele explica o que estava acontecendo. Ele afirmou que se envolveu com uma mulher casada durante o show. A moça também aparece na gravação confirmando a história. O marido dela é quem teria, segundo ele diz, sequestrado os dois.

“Eu estava em um show em Itaquera, curtindo o samba, e eu saí com uma mulher casada, fui saber depois. O marido dela nos pegou, sequestrou e me levou”, disse ele. “Confirmo tudo o que ele está falando. Eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente em um cativeiro”, completou a mulher.

Veja:

A mulher que surge no registro foi identificada como Tais Moreira. Apesar de Marcelinho dizer no vídeo que não sabia que a mulher era casada, fotos na própria rede social da moça mostram ela ao lado do ex-jogador. Uma delas é de 2021, o que indica que os dois já se conheciam. Algumas pessoas chegaram a afirmar que eles trabalham juntos.

Marcelinho e Tais se seguem no Instagram. O marido dela, que teria supostamente sequestrado os dois, também segue o atleta.

A Polícia Civil está à frente do caso e apura se Tais faz parte da quadrilha envolvida no sequestro. As autoridades investigam também se as informações que Marcelinho e ela dizem no vídeo são verdadeiras.

Com informações do Metrópoles.

