Quem é a brasileira retirada do reality Gran Hermano sob acusações de agressão

A brasileira Stefanny Campanita Pereira foi expulsa do reality show Gran Hermano Generación Dorada, a versão argentina do Big Brother, nesta quinta-feira (27). A decisão da produção ocorreu após uma briga generalizada que envolveu empurrões, ameaças de agressão e a necessidade de intervenção da equipe de segurança do programa.

A confusão teve início quando a brasileira, que atualmente reside no Paraguai, reclamou do desaparecimento de seus produtos de maquiagem. Durante a discussão, Campanita pegou fotografias do filho da participante chilena Jennifer Pincoya Galvarini, desencadeando uma forte reação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Signos: confira seu horóscopo deste sábado (29)

A situação escalou rapidamente com a entrada de uma terceira participante, Danelik, que empurrou a brasileira e tentou atirar sua bolsa na água. Os colegas de confinamento Brian Sarmiento e Martín precisaram intervir fisicamente para separar o grupo e evitar agressões maiores.

Após analisar as imagens das câmeras, a direção do programa determinou a expulsão imediata de Campanita e Danelik. Inconformada ao receber a notícia, a brasileira classificou a medida como absurda e se recusou a abandonar a casa. A resistência durou cerca de uma hora, encerrando-se apenas quando um segurança entrou na residência para escoltá-la até a porta de saída.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante o episódio, Campanita afirmou que vinha sendo alvo de hostilidade de maneira "horrível e muito feia" desde o início de sua participação. Em resposta à expulsão, sua equipe publicou um comunicado oficial nas redes sociais, documentado no arquivo steffany.jpg, onde repudia as atitudes dos outros competidores. A nota acusa os colegas de confinamento de agressão física e verbal, além de bullying psicológico.

O texto reforça que as condutas registradas constituem violência explícita, afirmando ter tolerância zero com intimidações, e destaca que a equipe avalia o acionamento de medidas judiciais e de proteção amparadas em normas de direitos humanos.



