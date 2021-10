Da Redação

Que tal uma torta de liquidificador para o almoço?

Essa receita é a grande campeã feita no liquidificador e com atum em conserva, direto da latinha. Se quiser, você pode alterar o recheio, usando apenas legumes ou até frango desfiado.

INGREDIENTES

3 ovos

3 xícaras de farinha de trigo (complete com 1 colher de sopa)

2 xícaras de leite

1 xícara de óleo

1 colher (sopa) de manteiga (ou margarina)

1 1/2 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de fermento químico

1 lata de ervilha

1 lata de atum sólido em conserva

1 tomate grande picado em cubinhos

1 xícara de queijo mussarela ralado

1 colher (chá) de orégano (opcional)

MODO DE PREPARO

Pré-aqueça o forno em 180°C. Unte um tabuleiro retangular médio com manteiga e 1 colher (sopa) de farinha de trigo.

Reserve. Numa vasilha grande, misture o atum, ervilhas, tomate, queijo, ½ colher de sal e orégano. Reserve. Em seguida, bata no liquidificador óleo, ovos, leite, farinha, sal e fermento por 2 a 3 minutos ou até ficar um creme homogêneo.

Junte tudo à mistura do recheio e mexa delicadamente. Despeje no tabuleiro e asse por 30 a 35 minutos ou até a torta dourar por cima e um garfo sair limpo ao espetar no centro da torta. Esta torta pode ser servida quente ou fria.

*Receita cedida pela cozinheira Gabriela Pegurier, do Cozinha 123