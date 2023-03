Quase nua, Tata Werneck surpreende seguidores com vídeo inusitado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Tata Werneck, de 39 anos

Tata Werneck, de 39 anos, incendiou e divertiu a internet na tarde da última terça-feira (28). A humorista publicou um vídeo para fazer uma piada com sua prima, mas causou alvoroço ao surgir seminua. A apresentadora quase mostrou demais e deixou seus seguidores surpresos com a publicação inusitada. Assista no final da matéria.

continua após publicidade .

No vídeo, que está disponível em seu perfil no Instagram, a mãe da pequena Clara Maria parece se preparar para um evento de gala, segurando um vestido preto de plumas, como se fosse fazer um vídeo de transição, em que aparece com a produção finalizada após um corte da edição, comum nas redes sociais.

LEIA MAIS: Cara de Sapato afirma que ficaria com sister: ''Vou pra cima"

continua após publicidade .

Mas não foi esse o resultado que Tata entregou! Assim que o próximo corte do clique se inicia, a morena surgiu seminua na telinha, usando apenas um short nude e com os seios censurados pela edição do vídeo: “Camila me atende. Desculpa Galera. Indireta pra minha prima. Desculpa envolver vocês nisso”, a humorista brincou na legenda.

Nos comentários, os fãs se divertiram e reagiram a publicação inusitada de Tata: “Por essa ninguém esperava”, brincou um seguidor sobre o resultado. “Totalmente pirada”, disse outra seguidora. “Com você na vida, não dá tempo de ficar triste”, elogiou uma terceira. “A melhor! Pelo menos nos faz rir”, disse mais um.

Assista:

Siga o TNOnline no Google News