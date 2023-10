Quanto custou a festa da filha de Tata Werneck? Veja valores

Tata Werneck e Rafael Vitti aproveitaram o domingo (29) para celebrar os quatro anos da filha, Clara Maria. A festa teve como tema Princesas, e contou com a presença de um time de celebridades. O aniversário da pequena foi montado por Roberta Niemeyer. Grande nome da cenografia infantil, ela já trabalhou na festa de três anos da menina e também no chá de bebê da humorista.

A celebração aconteceu no Centro Cultural Goiabeira Coisa & Tal, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. No site oficial, o espaço compartilha os pacotes para festas exclusivas com 4 horas de duração. Os valores começam em R$ 10 mil e podem chegar até R$ 37 mil —a depender da escolha do buffet, decoração e dia da semana.

Apesar de o casal não ter divulgado qual foi o pacote escolhido, eles gastaram pelo menos R$ 12 mil para a locação do espaço, já que realizaram a festa no final de semana. Além disso, eles teriam gastado, no mínimo, R$ 4 mil com a decoração de Niemeyer.

A especialista em cenografia oferece pacotes que vão do básico (a partir de R$ 4.000) até o "super luxo" (que começa em R$ 25 mil). O buffet para convidados também soma no preço, oferecendo três opções por convidado: R$ 70, R$ 90 e R$ 105, indo do básico ao super luxo, respectivamente.

Para o aniversário de Clara Maria, nomes como Fabiula Nascimento, Emilio Dantas, Leandro Lima, Letícia Colin, Michel Teló e Thaís Fersoza estiveram presentes. A pequena completou mais um ano de vida na última segunda-feira, 23 de outubro, e ganhou uma linda declaração da mamãe. Clique no link acima e leia a matéria.

