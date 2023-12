Quanto custa o cruzeiro de Neymar? Cabines têm preço altíssimo

A 1ª edição do cruzeiro do jogador é assunto nas redes sociais

A primeira edição do cruzeiro do jogador Neymar se tornou assunto na web nesta terça-feira, 26, ao ser dado início a viagem. Chamado de Ney em Alto Mar, o evento, que acontece no navio MSC Preziosa, dura até sexta-feira, 29.

De acordo com o site oficial do cruzeiro de Neymar, todas as cabines disponíveis para o evento foram vendidas. Algumas poderiam ser compradas pelo valor de R$ 30 mil, e as opções mais simples para a viagem custavam R$ 6.600 por pessoa.

O navio parte do porto de Santos, no litoral de São Paulo, e passará por Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Entre as atrações confirmadas, estão shows de Péricles, Belo, Poze do Rodo, MC Guimê, Livinho, Orochi, Guilherme e Benuto, Ryan, Grupo Envolvência e outros.

O navio tem capacidade para 4.000 hóspedes, terá simulador de Fórmula 1, o maior tobogã em alto mar do mundo. Além disso, também conta com salas de jogos, teatro, boliche, cassino, cinema 4D e piscinas de borda infinita. Para o evento, ele terá um corredor repleto de fotos da carreira de Neymar.

O jogador confirmou que estará presente na viagem, que contará com atrações musicais surpresas. Além dos shows, haverá apresentações de stand-up comedy dos humoristas Renato Albani, Thiago Ventura e Victor Sarro.

Fonte: Revista Caras.

