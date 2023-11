Quanto a família de Mingau já arrecadou para o tratamento do baixista?

No último dia 10, Isabella Aglio, filha do baixista Mingau, da banda Ultrage a Rigor, criou uma vaquinha para arrecadar fundos para o tratamento do pai. O músico está internado na UTI há dois meses, após ser baleado na cabeça.

Doze dias após o início da campanha "Juntos Pelo Mingau", ela e sua família já arrecadaram uma boa quantidade de dinheiro para o seu objetivo. Nesta quarta-feira, 22, a herdeira usou os stories de seu Instagram para revelar que a iniciativa já arrecadou R$ 240 mil com a vaquinha. A meta final é de R$ 600 mil para cobrir todos os custos do hospital.

Na ocasião, Isabella agradeceu pelo apoio do público e por aqueles que doaram para sua família. "Eu andei sumida porque não estava muito legal nos últimos dias, mas eu não podia deixar de vir agradecer a todo mundo pelo apoio na campanha Juntos Pelo Mingau. Estava com muito medo antes de abrir a vaquinha, porque não era uma coisa que a gente queria fazer. A gente fez mesmo por necessidade", iniciou.

Ela ainda falou sobre os comentários que recebeu com a iniciativa e ainda admitiu que tinha medo das críticas do público. "Eu estava um pouco receosa e com medo. Algumas coisas que eu já achava que iam acontecer, aconteceram, como muitos comentários maldoso. Mas isso a gente releva o máximo que conseguir. Tem muito mais gente ajudando, sendo doando ou compartilhando do que falando maldade", relatou a filha do baixista.

Por fim, Isabella ainda disse que se surpreendeu com a rapidez da arrecadação de fundos. "Eu nem acreditei, nem achei que fosse possível conseguir um valor desse. Ainda falta relativamente bastante, mas pra mim é bizarro. Eu tô muito feliz, aliviada e grata. Obrigada do fundo do meu coração", finalizou.

O caso de Mingau



No dia 3 de setembro, o baixista Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, do grupo Ultraje a Rigor, foi baleado na cabeça durante uma viagem para Paraty, no Rio de Janeiro. O músico está internado em quadro estável em São Paulo e segue em tratamento na UTI do Hospital São Luiz.

Sua família afirma que Mingau tem a previsão de deixar o hospital antes do Natal deste ano. Em entrevista ao site Gshow no último dia 15, Annamaria Aglio, mãe de sua filha Isabella, contou que ele deverá ir para uma clínica de reabilitação para seguir com sua recuperação.

“Ele deve sair do hospital daqui a um mês e seguir pra uma clínica de retaguarda, reabilitação. Ele já mostra um nível de consciência, dá risadinhas e até chora. Mas o processo é lento, os médicos dizem que é preciso paciência e persistência”, contou.

