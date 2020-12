Quanto a expertise médica encontra o progresso tecnológico, ambos mudam vidas - TNOnline

Continua após publicidade

O famoso cirurgião Dr. Adel Quttainah é o líder do Quttainah Medical Center, um importante centro de cirurgia estética e medicina no Oriente Médio. Sempre garantindo os mais altos padrões técnicos e médicos, a influência do médico vai muito além das fronteiras do Kuwait, sua terra natal.

Os motivos que levam os indivíduos a decidirem fazer uma cirurgia estética ou plástica podem variar, mas geralmente todos têm algo em comum: são muito pessoais. Seja ajustando uma determinada parte do corpo que causou inseguranças por um longo tempo, ou enfatizando uma característica particular. Além disso, o progresso científico e médico que deve ser creditado à cirurgia plástica moderna, às vezes é duramente subestimado. Devido à sua lucratividade, os recursos e o interesse pelas tecnologias e pelo progresso científico são incrivelmente altos. Progresso este que também beneficia a cirurgia e a medicina geral. No entanto, todos nós já ouvimos falar de alguém que passou por uma cirurgia estética que deu terrivelmente errada. Existem vários motivos para isso, mas geralmente é a falta de qualidade de um dos fatores vitais: consultoria, tempo, padrões técnicos ou, em última análise, as qualificações do médico operador e da equipe.

A perícia médica é insubstituível

Também existem aqueles que definem os padrões e outros que constantemente tentam ir além deles. O Dr. Adel Quttainah se enquadra na última categoria. Sua clínica oferece os mais altos padrões e as mais novas tecnologias para garantir os melhores resultados cosméticos e reconstrutivos. O renomado especialista recebeu sua formação em conceituadas instituições em todo o mundo. O Dr. Quttainah estudou na National University of Ireland. Mais tarde, completou um programa de residência de cinco anos no Departamento de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva da Universidade McMaster em Ontário, Canadá.

Após sua graduação, o Dr. Adel Quttainah concluiu sua bolsa de estudos estética com o Dr. Lloyd Carlsen em Woodbridge, Ontário, e uma bolsa de pesquisa clínica com o Dr. James Bain no Hospital Geral de Hamilton em Ontário. Ambos os médicos são nomes de prestígio na área de cirurgia estética.

Em 2003, o Dr. Adel Quttainah decidiu deixar o Canadá e levar sua expertise de volta ao Oriente Médio, na vizinha Arábia Saudita. Lá. ele chefiou o Departamento de Cirurgia Plástica do Hospital Especialista Saad em Al Khobar. Após um período, ele voltou ao Kuwait e abriu sua Clínica de Cirurgia Estética, um grande sucesso e uma das primeiras do tipo na área.

De mãos dadas com a tecnologia

O Dr. Adel Quttainah não depende apenas de sua experiência altamente qualificada. Ele oferece as mais modernas práticas e tecnologias a seus clientes. Hoje, ele também é um dos poucos microcirurgiões consultores que realizam a transferência de tecido livre com tiras perfurantes em toda a sua. Seus serviços de contorno corporal, bem como braquioplastia, lifting facial, abdominoplastia, cirurgias de mama, rinoplastia, lifting labial e realce das pálpebras estão entre os mais populares.

O centro médico também se orgulha de oferecer resultados expressivos de lipoaspiração de alta tecnologia. Sua longa lista de clientes inclui muitos nomes conhecidos no Oriente Médio, incluindo influenciadores famosos e grandes celebridades. A maioria de seus pacientes diz que é difícil de expressar em palavras o impacto de seu trabalho, mas confirmam que ele realiza sonhos e esperanças extremamente pessoais, agregando um valor e confiança ao dia a dia.

Iniciado há 15 anos, o centro médico é um dos maiores do gênero e está em expansão no Golfo Pérsico. Uma história de sucesso, que certamente está longe de terminar.