Da Redação

Quando tem um objetivo, não descansará até alcançá-lo

Quem nasceu hoje

O espírito de liderança fará com que se sobressaia no mundo profissional e pessoal. O gosto pelas artes é muito acentuado. Quando tem um objetivo, não descansará até alcançá-lo. Forte, interessado e amigo.

Alerta

Os arianos ficam no alerta até às 17h09, e o mais aconselhável nesse período negativo será manter a rotina. Após esse horário os cuidados serão dos taurinos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Você fica no alerta até às 17h09, adie novos compromissos de negócios ou trabalho. Amanhã terá condições de movimentar suas finanças. Evite disputas. A noite estará tudo bem no amor. C. 317 M. 6604

Touro – Pode assumir compromissos financeiros, isso inclui compras, vendas e negócios com a família. Seu alerta começa às 17h09, evite discussões com seu amor, nativos de Leão e Peixes. C. 965 M. 8030

Gêmeos – Você passa por um bom período. Pode confiar no seu trabalho e negócios. Ótimas energias astrais envolvendo você e seu amor. Facilidade para resolver problemas financeiros da família. C. 693 M. 9321

Câncer – Você passa por uma fase de excelente expectativa de ganhar dinheiro, acertar seus negócios, abrir frentes de trabalho e organizar a vida familiar. Sucesso com viagens. C. 824 M. 3277

Leão – Hoje Marte passa a influenciar sua casa de trabalho, e ao lado de Vênus, deve trazer o sucesso. Sua criatividade será responsável para se livrar de antigos problemas. Conseguirá afastar os inimigos. C. 530 M. 7186

Virgem – O Sol esta na sua desfavorável 12ª casa, é período de cuidados, que só terminam na fase do aniversário. Mas, neste ano Vênus e hoje Marte, trazem tranquilidade no lar, trabalho e negócios. C. 108 M. 0949

Libra – Você esta vindo de uma fase que Vênus, traz problemas no setor afetivo e financeiro e hoje Marte também esta na sua 12ª casa. Evite amigos oportunistas e novos gastos. Seu amor esta meio distante. C. 241 M. 4133

Escorpião – Aposte mais na sua imaginação e vá em busca de mudanças nos negócios. Favorável para conseguir apoio na vida profissional. Facilidade para lidar com o público. Amor estável. C. 789 M. 4512

Sagitário – Seu otimismo marca presença na sua relação de família e no trabalho. Melhora financeira e acertos de problemas ligados à imóveis. Conte com Câncer e Libra. Seu amor esta apaixonado. C. 584 M. 8497

Capricórnio – Você estará de bem com todos que fazem parte do seu trabalho e negócios e com isso, vê resultados positivos nas finanças. Grande proteção espiritual. Forte sensualidade na vida a dois. C. 976 M. 6755

Aquário – Período um pouco exigente com as pessoas do trabalho ou negócios. Não crie problemas, não há dificuldades que você não possa vencer. Conte com Leão e Gêmeos. Faça tudo com equilíbrio. C. 429 M. 2900

Peixes – Júpiter, que esteve no seu signo, volta para Aquário e o ideal é cuidados especiais com o que já conquistou. Aceite e peça apoio nos negócios. Pode acontecer um dinheiro extra. Família exigente. C. 052 M. 1868