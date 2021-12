Da Redação

Pouco mais de um mês após a morte de Marília Mendonça, Maraisa revelou que quando não está no palco, está dormindo ou chorando. Em conversa com a Quem, as irmãs Maiara e Maraisa também admitiram pensar em fazer uma pausa na carreira.

"Fico o tempo todo pensando se [deveríamos] tirar um tempo para nós. Acredito que se fizermos isso, vamos ficar mal mesmo. As minhas malas só tem look de show e pijama. Quando não estou no palco, estou dormindo ou chorando. Estou exausta emocionalmente", admitiu Maraisa.

Para a Quem, Maiara falou da pausa na carreira. "Você pensa em parar tudo, mas eu vi que as pessoas esperam que a gente honre ela até o fim. E ela fez tudo para a gente honrá-la até o fim. São os nossos amigos, o escritório, os amigos dela, a família."

"Eu comecei a inverter as coisas e pensar se fosse ela que estivesse fazendo por mim. Eu ia ficar muito decepcionada se ela ficasse só em um quarto, sem fazer nada e deixasse pessoas que não conhecem nada sobre mim, ficarem falando sobre a minha memória", pontuou.

Ela escolheu a gente e nós escolhemos ela. E a nossa relação estava, cada vez mais, intensa e estreita. A última vez que nós fomos para o Rio curtimos uma balada juntas. Ela estava feliz da vida, no melhor momento pessoal dela. E a gente confiava muito uma na outra. Maiara.

'As Patroas'

A continuidade do projeto musical "As Patroas", que envolvia a dupla sertaneja e Marília Mendonça, é um desejo de Maiara e Maraisa. "Nosso desejo é que mantenha. Claro que agora envolve muitas questões que precisam ser avaliadas e não podemos responder sozinhas por isso."

"Tudo o que combinamos com ela em vida, nós vamos cumprir. Não vamos deixar de falar desse projeto tão lindo que ela cuidou com tanto amor e carinho. Nós vamos fazer a melhor entrega das nossas vidas, como ela sempre sonhou", contou Maraisa.

