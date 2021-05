Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Quem nasceu hoje

Quando inicia um projeto, o sucesso é o seu objetivo. Está sempre arquitetando algo novo. A praticidade e auto-confiança são as marcas registradas desse nativo. Tem facilidade para o comando. Vigoroso, valente e comunicativo.

Alerta

Os capricornianos passam o domingo no alerta, e a indicação é para descansar e repor as energias. Não entre em discussões com seu par afetivo ou família. Poderá se sentir para baixo, não deixe que contratempos tirem seu bom humor.

Áries – A riqueza não é seu principal objetivo, desejam primeiramente serem bem sucedidos. Trabalham bem em profissões que requeiram liderança, espírito de luta, pioneirismo, iniciativa, ações e decisões rápidas. C. 587 M. 3866

Touro – Pela força de vontade o taurino faz planos de longo prazo e se empenha para conquistar seus objetivos. Envolve-se em atividades que lhe dão a sensação de estabilidade e não se interessam por ganhos rápidos. C. 221 M. 4643

Gêmeos – A sua saúde pode ser afetada por excessos mentais, que abalam o sistema nervoso. Os pulmões também são órgãos bastante sensíveis. É preciso contato com ar puro e higiene mental, para uma vida saudável. 818 M. 5304

Câncer – Às vezes, fogem às responsabilidades. Entretanto quando trabalham num empreendimento que exija ou incentive a responsabilidade, tendem a ser pontuais, conscienciosos e eficientes. C. 056 M. 9138

Leão – Nasceram para ser o centro das atenções. Coloca o eu acima de tudo, mas não deve ser visto como um defeito. Gosta do luxo, e tem tendência a depender excessivamente do dinheiro. C. 733 M. 0917

Virgem – Apesar de parecerem serenos e impassíveis, costumam sofrer de ansiedade e nervosismo. Isto acarreta problemas digestivos, intestinais, esgotamento nervoso e erupções cutâneas. C. 695 M. 7451

Libra – Podem permanecer em relacionamentos emocionalmente prejudiciais por precisarem desta imagem social. Possuem um forte senso de justiça e imparcialidade. C. 365 M. 2983

Escorpião – Atua bem em profissões que requeiram estratégia, profundidade, dificuldades a vencer e pesquisa. O desejo de realizar tudo com perfeição pode torná-los incapazes de delegar responsabilidades. C. 839 M. 7025

Sagitário – Podem colocar a lei espiritual e a ética acima da personalidade. Há uma forte tendência para seguirem as regras e as leis, sem questioná-las. C. 141 M. 5872

Capricórnio – Tem grande fé em seu poder, são experientes, cuidadosos e extremamente capazes para solucionar os problemas mais difíceis. Os capricornianos sempre se saem bem como apaziguadores. C. 974 M. 6509

Aquário – Gostam de abraçar causas de ajuda ou apoio ao coletivo. Levam muito a sério sua profissão. E trabalham melhor com pessoas ou organizações que tentam realizar algum ideal. C. 401 M. 8298

Peixes – Precisam trabalhar em áreas que requeiram sensibilidade, visão e intuição. Atuam bem em áreas com medicina, cinema, publicidade, farmácia, religião, misticismo e trabalhos anônimos. C. 622 M. 1740