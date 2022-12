Qual será o astro regente e o que esperar de 2023? Confira!

Da Redação

Depois de um ano um tanto atribulado sob a regência de Mercúrio, 2022 vai se despedindo e abrindo caminho para 2023, que já é chamado pelos astrólogos como o ano da Lua.

De acordo com a astróloga e taróloga de Apucarana Any Caroline Ferreira, 2023 será regido por dois grandes astros: o Sol e a Lua. Segundo ela, essa combinação promete fortes emoções e muito equilíbrio para o ano que vai começar.

"Será um ano de muita colheita pessoal. O ciclo da Lua tem 28 dias, então tudo será rápido, carregamento e descarregamento cármico rápido. O que for feito no início do mês, até o final do mês já estará colhendo, por isso é muito aconselhável estarmos buscando sempre o lado da luz e da empatia", garante a astróloga.

Assista a entrevista completa:

null - Vídeo por: Reprodução

