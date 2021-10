Da Redação

Qual o valor de um montador de móveis no Rio de Janeiro?

Se você se encontra na situação que abordaremos neste próximo parágrafo já vamos deixar a dica logo no início, procure um montador de móveis no Rio de Janeiro.

Quem já passou por essa situação comprar um móvel e se deparar com ele desmontado em um cômodo da casa. E ninguém sabe monta- lo.

Contudo não podemos esquecer de que se alguém tentar montar sem conhecimento corre o risco de danificar o móvel.

Afinal, quando tentamos fazer que o não temos conhecimento podemos trazer consequências, fazer um furo errado, usar cola ou um pino que não devia.

Montador de móveis RJ: Tem preço ou tabela?

Você já parou para pensar como tem sido útil o serviço de montagem e desmontagem de um montador de móveis no Rio de Janeiro?

E não é só na compra de móveis novos que acabamos precisando do serviço desses profissionais, quando estamos de mudança de endereço eles vem a calhar.

E como viver sem essas ajudinhas nos dias de hoje nesse corre corre que nunca acaba, e na sua casa um montão de coisas para guardar naqueles imóveis que ainda estão desmontados em um canto.

Pensando deste modo, os montadores de móveis no Rio de Janeiro fazem um serviço essencial de muito valor e quanto será que eles cobram, você sabe?

Vamos descobrir?

Se você é consumidor, os preços são importantes e muito para que você possa escolher quem contratar para o serviço que será feito na sua casa ou escritório.

Tabela de preço de montagem e desmontagem de móveis para você ter uma ideia, pode ser que de um montador para o outro haja alguma alteração, mas essa é uma base.

Os preços para esse tipo de serviço variam muito, às vezes dois montadores que fazem o mesmo serviço cobram um pouco mais.

Por motivos diversos como por exemplo o deslocamento, principalmente, em relação ao móvel que será montado ou desmontado.

Além disso, a região da cidade e as condições de cada local influenciam bastante nos preços.

Vamos ver a seguir os principais serviços de montagem e desmontagem de móveis e os valores que são cobrados por alguns podendo ter alterações no mercado.

Temos ainda as taxas de orçamento, às vezes o montador de móveis no Rio de Janeiro que vão para locais longe de onde costumam trabalhar só para fazer orçamento.

Tabela tabelinha

Ansiosa para saber mais? Vamos conhecer um pouco mais sobre esses valores que um profissional que faz um trabalho que ajudam tanto a organizar nossa casa.

Veja tabela:

Roupeiro com 3 portas de correr: entre R$ 120 e R$ 145;

Cama de casal: entre R$ 70 e R$ 135;

Roupeiro com 6 portas até 1,80 mL: R$ 120;

Roupeiro com 6 portas até 2,20 mL: R$ 130;

Roupeiro com 6 portas acima de 2,20 mL: R$ 150;

Roupeiro com 8 portas até 1,65 mL: R$ 135;

Roupeiro com 10 portas até 1,60 mL: R$ 145;

Roupeiro com 10 portas acima de 1,60 mL: R$ 165;

Roupeiro de canto: R$ 75;

Roupeiro com 2 portas de correr: entre R$ 70 e R$ 135;

Roupeiro solteiro: entre R$ 70 e R$ 115;

Treliche: entre R$ 120 e R$ 165;

Berço: a partir de R$ 75;

Prateleira e nicho de parede: a partir de R$ 45;

Estante: entre R$ 80 e R$ 145;

Mesa de centro ou canto: a partir de R$ 45.

Certamente comprar móveis hoje em dia vem com vantagem que é desmontado e de fácil locomoção, mas tem o gasto extra para contratar o montador de móveis RJ.

Em contrapartida, se comprar montado terá dificuldade em levar ou até colocá-lo dentro de casa por vários motivos como por exemplo se for apartamento só entra desmontado.

Viu, cada cliente tem suas particularidades, tudo depende de vários detalhes, mas de uma coisa temos certeza sempre iremos precisar dos serviços desses super profissionais em algum momento.

Montador de móveis no Rio de Janeiro um ponto a mais.

Contudo vamos analisar mais um ponto que você pode se deparar caso procure um montador de móveis no Rio de Janeiro.

Alguns profissionais te dão duas opções:

Se você for fazer uma mudança e tiver vários móveis para desmontar e montar novamente seria interessante contratar um montador por um dia de trabalho.

Ou se for apenas um móvel para desmontar e montar um novo no lugar seria um serviço específico.

Temos aí várias novidades sobre montador de móveis RJ, não é mesmo?

Está ficando bem informada? Então continue por aqui, vamos sempre te deixar por dentro das novidades que te ajudam a fazer as melhores escolhas.

Quer também umas dicas para contratar um montador de móveis no Rio de Janeiro e se dar bem com sua escolha?

Pesquisamos e separamos 3 dicas para fazer a contratação certa, veja que fácil:

Primeiramente peça indicações,

pergunte se ele foi pontual e caprichoso;

Confira o portfólio, confira se ele tem algum trabalho para te mostrar como exemplo do seu trabalho;

Pergunte se ele tem experiência com a montagem do móvel que você precisa.

Certamente esses pontos te ajudarão na sua escolha.

Conclusão



Procurar viver com mais conforto e diminuir o estresse do dia a dia nos ajudam a aproveitar melhor as nossas horas tão preciosas, por esse motivo existem esses profissionais para nos ajudar.

Existem montadores de móveis no Rio de Janeiro que podem fazer serviços para você e te ajudar com os móveis que você precisa em cada cômodo da sua casa.

Não desanime, procure um montador de móveis RJ para montar e desmontar seus móveis, seja por mudança ou móvel novo ou que precisa ser montado eles te darão a assistência que você procura.

Muitas vezes é deles mesmo que precisamos para nos dar aquela ajudinha especial montando e desmontando nossos móveis na hora certa.

Chegamos até aqui e recebemos muitas informações juntos com você e te convidamos para o próximo post, com novidades incríveis, até lá.