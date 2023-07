Qual é o cachê de Margot Robbie? Atriz de 'Barbie' ganha uma fortuna

Siga o TNOnline no Google News

Estrela do filme Barbie, que estreia nos cinemas nesta quinta-feira (20), a atriz Margot Robbie é uma das mais bem pagas da atualidade em Hollywood. Isso porque ela é garantia de sucesso e estrelou produções que faturaram dezenas de milhões de dólares.

Segundo informações do site Caknowledge, que reúne o faturamento de grandes estrelas dos Estados Unidos, a australiana ganha em média um cachê de US$ 2 milhões para casa produção que estrela, algo em torno de R$ 9,6 milhões.

Além do cachê, ela ainda tem contratos que, somados, podem gerar ganhos extras de mais US$ 160 mil, valor que em reais ultrapassa R$ 760 mil. Ela é considerada uma estrela do mundo da moda e da beleza e é garota-propaganda da grife francesa Chanel.

Ainda de acordo com o site, Margot Robbie já faturou mais de US$ 50 milhões ao longo de sua carreira, o equivalente a R$ 240 milhões de dólares. Além de Barbie, ela estrelou outros filmes como Aves de Rapina, Esquadrão Suicida, Era Uma Vez em Hollywood e seriados como PanAm e Dollface.

