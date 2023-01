Quais são os orixás regentes de 2023? Confira a previsão!

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Exú, Oxóssi e Oxum, respectivamente

Exú, Oxóssi e Oxum são os orixás regentes de 2023, conforme dito pelo presidente da Associação Brasileira de Preservação da Cultura Afro Ameríndia (AFA), Leonel Monteiro. Os orixás regentes de cada ano são determinados nas primeiras horas de 1° de janeiro, nos jogos de búzios.

continua após publicidade .

"Esses orixás que estão reinando, de uma forma geral, o ano. Aí vem um outro orixá junto, não que esteja reinando, mas por conta de Oxum, vem Ogum junto", disse Leonel Monteiro.

LEIA MAIS: Qual será o astro regente e o que esperar de 2023? Confira!

continua após publicidade .

De acordo com explicações de Monteiro, 2023 é um ano para as pessoas de Candomblé, de uma forma geral, além de ser propício a realizações de grandes projetos que sejam colocados com força própria de trabalho, garra e exposição.

"A tendência é que esses grandes projetos venham a dar certo, porque Oxum traz a sabedoria da mulher, da força feminina, a organização. Oxóssi traz a fartura e Exú vai abrir os caminhos junto com Ogum, que vence as demandas e está ali guerriando no sentido deles dois", explicou o presidente da AFA.

Conforme Leonel Monteiro, essas realizações vão gerar grandes "riquezas e faturas". "Quando a gente fala em riquezas e farturas, não é o dinheiro, só isso, são no sentido de realizações mesmo, de benefícios para todas as comunidades, em todos os campos da nossa vida".

continua após publicidade .





Fonte: Informações g1.

Siga o TNOnline no Google News