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Pyong Lee vira alvo de piadas escolher nome raro para filha

Nome de origem hebraica pertencia à mãe de Moisés e tem menos de mil registros no país, segundo dados do IBGE

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Pyong Lee vira alvo de piadas escolher nome raro para filha
Autor Foto: INSTAGRAM

O influenciador digital e ex-BBB Pyong Lee e a influenciadora Natália Nasser viraram assunto nas redes sociais após anunciarem o nome escolhido para a primeira filha do casal: Joquebede. A revelação foi feita por meio de um vídeo publicado na internet, no qual os dois explicaram que buscavam uma opção de origem bíblica pouco comum e que fugisse dos nomes populares, mas a decisão acabou dividindo a opinião do público e gerando reações bem-humoradas.

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No vídeo divulgado, os dois relataram que passaram dias analisando opções antes de definirem o nome da bebê. Natália destacou que o casal sabia que se tratava de uma escolha bem diferente, mas ressaltou a vontade de encontrar uma alternativa única. Ela e Pyong lembraram ainda que Joquebede é uma personagem do livro sagrado, reconhecida como a mãe de Moisés, e afirmaram não conhecer pessoalmente ninguém registrado dessa forma.

Apesar do tom afetuoso do anúncio, a caixa de comentários da publicação foi rapidamente tomada por ironias e piadas de seguidores. Entre as reações, internautas questionaram em tom de brincadeira se o casal havia sorteado um personagem do livro do Êxodo, enquanto outros opinaram sobre a complexidade da pronúncia e a possibilidade de a criança sofrer brincadeiras no futuro.

A escolha do casal é de fato incomum no país. De acordo com dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existem apenas 994 pessoas registradas com o nome Joquebede em todo o Brasil. O levantamento aponta que a idade média das mulheres com esse nome é de 29 anos, tendo registrado o seu ápice de popularidade na década de 1990, quando 238 meninas foram batizadas assim.

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A bebê é a primeira filha de Pyong Lee com Natália Nasser. O influenciador já é pai de Jake, de 6 anos, fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora Sammy Sampaio.


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Cultura brasileira Joquebede Natália Nasser nomes bíblicos Pyong Lee tendências de nomes
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