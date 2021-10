Da Redação

PV Mello faz sucesso com a música “Melhor mulher do Brasil"

Canção, que foi gravada ao lado do também cantor Luan Estilizado, promete fazer ainda mais sucesso nos shows presenciais que estão sendo retomados em todo o Brasil.

Com a retomada gradual dos shows musicais após as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, o cantor alagoano PV Mello, se prepara para cantar nos palcos de todo o Brasil sua nova música de trabalho “Melhor mulher do país”, gravada em parceria com o também cantor Luan Estilizado e que já é sucesso na Internet.

O jovem começou sua carreira bem cedo, mas ficou conhecido quando um vídeo seu cantando viralizou no YouTube, o que rendeu lhe muitas curtidas e seguidores na ocasião.

Desde então, com sua voz diferenciada e timbre único, PV vem conquistando seu espaço com seu estilo e energia contagiante no palco, além de se destacar como compositor, sendo um dos mais talentosos da nova geração do forró universitário.

Sua primeira apresentação oficial foi aos 20 anos, à convite do então vocalista da banda Cavaleiros do Forró, Peruanno. De lá pra cá, o artista vem ganhando espaço e dividindo o palco com grandes artistas brasileiros, como Thiaguinho, Mano Walter, Bell Marques, Dorgival Dantas, Fellipe Araújo, Gabriel Diniz, Gusttavo Lima.

Com um repertório que tem como base o sertanejo e o forró, o alagoano trabalha no momento sua mais nova canção, lançada ainda em 2019, mas que não pode ser devidamente apresentada nos palcos em função da pandemia. “Tenho certeza que será um grande sucesso também nos shows presenciais que aos poucos estamos retomando com toda segurança e cuidado”, destacou.

O hit, assim como outros sucessos do jovem cantor, como “Solteiro ou Namorando” e “Tiro Cego”, podem ser conferidos no YouTube e também nas plataformas digitais.