Público já escolheu o primeiro casal do BBB23; saiba mais

Gustavo e Key Alves durante a prova de imunidade na madrugada desta terça-feira (17)

O Big Brother Brasil 2023 começou oficialmente nesta segunda-feira (16) e o público não perdeu tempo e já "decidiu" quem será o primeiro casal do reality. Vale lembrar que o BBB também é famoso por formar alguns relacionamentos.

Tudo aconteceu porque, pela primeira vez, os telespectadores escolheram e definiram as duplas que farão as provas durante a primeira semana dentro da casa. Uma delas, no entanto, vai além das questões de jogo.

Os participantes Key Alves e Gustavo foram escolhidos e já existe uma torcida (até grandinha) para que os brothers fiquem juntos. Ele é "agroboy" e afirmou que está muito acostumado a receber cantadas. Ela é a jogadora de vôlei com maior número de seguidores do Brasil e exibe sua beleza no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto.

Apesar da torcida do público, os brothers estão "desligados" do mundo real e tudo vai depender da química dentro da casa. A irmã de Key, porém, já jogou umas verdades e disse que a sister vai se interessar em Gustavo.

E você, acha que os dois participantes serão mesmo o primeiro casal da Casa mais vigiada do Brasil?

Fonte: Informações do Observatório da TV.

