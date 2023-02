Publicação de irmã de Neymar e comparação viraliza na web; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No look usado na Sapucaí, a influenciadora digital abusou da sensualidade

A influenciadora Rafaella Santos está recebendo apoio e críticas nas redes sociais. Alguns seguidores estão notando uma diferença muito grande nas fotos publicadas pela irmã de Neymar em seu perfil e pelas fotos reais do desfile do Salgueiro, no qual ela fez parte.

continua após publicidade .

"Simplesmente a Rafaella, irmã do Neymar, no Instagram e na vida real", disse o fã mostrando a diferença. A quantidade de edições nas fotos e a mudança radical no corpo da musa impressionaram os fãs.

"Ela deve ter distúrbio de imagem", lamentou um. "É chocante, ela é tão linda, não precisa disso", afirmou outro. "Não acreditei, estou em choque", disse outro.

continua após publicidade .

No look usado na Sapucaí, a influenciadora digital abusou da sensualidade ao brilhar como musa no desfile do Salgueiro na primeira noite do grupo especial do Rio de Janeiro. O modelito ousado deixou à mostra o decote generoso da irmã de Neymar Jr, a barriguinha sarada e também as pernas torneadas dela.

A musa adorou a experiência de voltar a desfilar pela agremiação e contou sobre sair em um carro alegórico. “Adorei a experiência e resolvi voltar. Mas não achei justo sair no chão, já que estou sem tempo para me dedicar à escola este ano”, disse ela ao site G1.

simplesmente a rafaella (irmã do neymar) no instagram e na vida real pic.twitter.com/ZXa5JmAAzL — thalita ᶜʳᶠ (@sweatbecky) February 21, 2023

Com informações, Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News