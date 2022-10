Promotoria da Espanha retira acusações contra Neymar; entenda

Da Redação

Além de Neymar, seus pais, os ex-presidentes do Barcelona Sandro Rossell e Josep Bartomeu também foram processados

A Promotoria da Espanha retirou nesta sexta-feira todas as acusações de fraude e corrupção contra Neymar e outros réus que, supostamente, teriam ocorrido na transferência do brasileiro do Santos para o Barcelona em 2013.

Os procuradores, no julgamento, haviam pedido dois anos de prisão e o pagamento de uma multa de 10 milhões de euros (R$53,1 milhões, na cotação atual), em ação movida pela empresa DIS, que representava Neymar na época.

O MP retirou as acusações alegando que as mesmas foram baseadas em presunções e não em provas concretas, segundo o jornal espanhol “Marca”. Além de Neymar, seus pais, os ex-presidentes do Barcelona Sandro Rossell e Josep Bartomeu também foram processados, assim como o Santos e o próprio Barça.

O julgamento será retomado na próxima segunda-feira, com as apresentações dos relatórios finais e encerramento, em definitivo, da ação movida.





