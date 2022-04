Da Redação

Professora salva aluno que estava engasgado com tampinha

Um professora de New Jersey, Estados Unidos, salvou um aluno de nove anos que engasgou com uma tampinha de garrafa. Segundo a rede de televisão ABC, Robert estava tentando abrir a garrafa de água com as mãos, mas não conseguiu. Foi aí que decidiu usar os dentes e acabou engolindo a tampa.

“Fui até a pia tentar tirar, mas não consegui. Então, corri para a senhora Jenkins”, disse Robert à emissora. “Ele chegou até mim e não conseguia falar. Eu o virei e fiz a manobra de Heimlich“, contou a professora. Depois de se certificar que não tinha mais nada na boca do aluno, Jenkins acalmou a sala e ligou para os pais do aluno.

