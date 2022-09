Professora de Apucarana recebe prêmio em São Paulo

Da Redação

Telma Lima foi premiada no último domingo (25), na Casa dos Artistas

A apucaranense Telma Lima foi premiada no último domingo (25), na Casa dos Artistas, em São Paulo, pela categoria de "Melhor Professora de Arte Cênica", pelo evento New Face São Paulo, que dá voz à novos talentos para agências e produtoras do Brasil.

A professora foi indicada pela produtora de Apucarana, a Vipp Fest Model. Além dela, seu filho, o apucaranense Matheus Lima, de 11 anos, modelo há 4 anos da mesma produtora, conquistou o título de Mister Internacional.

fonte: Reprodução Apucaranense Matheus Lima, de 11 anos, foi coroado Mister Internacional

De acordo com Telma, o projeto visa buscar novos artistas que estão espalhados pelo país. "Muitos artista também receberam o troféu, foi uma surpresa muito grande pra mim, pois fui levar meu filho pra competir e acabei ganhado um troféu, dou aula de arte cênica na produtora Vipp Fest Model, gosto muito de teatro e estou fazendo mais cursos na área para ensinar meus alunos", contou.

Telma, que também é professora de artes e ensino religioso em escolas de Apucarana e Arapongas, é portadora de osteogênese (doença de ossos de vidro). "Isso prejudicou meu crescimento e me segurou na cadeira de rodas até aos 18 anos, daí meus ossos calcificaram eu consegui andar, voltei a estudar e me formei no magistério, fiz pedagogia, pós-graduação em psicopedagogia, pós em gestão escolar e em educação infantil e curso de teatro. Levo uma vida totalmente normal", disse.

A educadora celebrou a conquista após as dificuldades que passou no começo da vida. "Foi emocionante a homenagem que recebi. Mesmo com toda minhas limitações eu não me deixo abater, não sou coitadinha, sou determinada em lutar pelos meus sonhos, consegui realizar muitos e pretendo realizar muitos ainda, sou persistente", comemorou a professora.

