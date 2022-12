Professor do Dança dos Famosos detona Gkay: “Pior ser humana”

Da Redação

Rodrigo Thomaz e Gkay durante Dança dos Famosos

Gkay passou a ser criticada por alguns famosos ao redor das redes sociais depois que foi alvo de piadas dos humoristas Fábio Porchat e Paulo Vieira. Dessa vez, quem abriu o jogo sobre a relação que teve com a influencer foi Rodrigo Thomaz, ex-professor da dona da Farofa no Dança dos Famosos, do Domingão.

Em seu perfil do Instagram, o dançarino postou duras críticas para a Gkay. “Nunca falei abertamente sobre o assunto Gkay, mas já está acontecendo naturalmente e outras pessoas estão mostrando quem ela é”, disse Thomaz.

-LEIA MAIS: Por que Gkay virou piada na TV Globo? Entenda a confusão

“Pois é, obrigado, Porchat, por falar 1/5 do que Gkay é de verdade. Tive o “prazer” de conhecer e conviver até mesmo em sua casa com a pior ser humana que já pude conhecer”, escreveu.

Na sequência, o professor concordou com Porchat e ainda fez outras críticas. “É lamentável uma pessoa não saber usar a fama para o lado positivo. Sim, ela é tudo isso que ele falou e MUITO mais para o lado negativo, infelizmente”, contou.

Por fim, Rodrigo deixou no ar experiências ruins que passou com Gkay. “Passei inúmeras situações extremamente desagradáveis ao lado dela e vocês não tem ideia de como isso me abalou emocionalmente e psicologicamente. Mas é isso aí”, completou.

Com informações do Metrópoles

