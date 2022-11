Professor de jiu-jitsu é apontado como novo affair de Gisele; conheça

Da Redação

Pelo visto, a fila andou para Gisele Bündchen. Duas semanas após confirmar o término no casamento de 13 anos com jogador de futebol americano Tom Brady, a top model pode estar vivendo um affair com um atleta brasileiro. O apontado é Joaquim Valente, professor de jiu-jitsu de Gisele, em Miami, nos Estados Unidos, onde ela mora há anos. Alguns amigos dos dois já sabem do romance, que segue discreto.

Joaquim tem 34 anos (oito a menos que a modelo), é amigo de famosos como Malvino Salvador e Kyra Gracie e namorou, em 2004, a musa fitness Carol Buffara.

O atleta é irmão dos também professores de artes maciais Pedro e Guilherme Valente. Joaquim é de família de atletas de jiu-jitsu que possui várias academias espalhadas por diversas cidades, dentro e fora do país. Foi com Joaquim e o irmão dele, Guilherme Valente, inclusive, que Gisele posou num ensaio inspirado em lutas para a atual edição da revista norte-americana "Dust Magazine".

