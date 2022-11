'Privacidade ameaçada', diz Paolla Oliveira após perder o celular

Da Redação

Após perder o celular dentro de um carro de aplicativo no último fim de semana, Paolla Oliveira, de 40 anos, fez um desabafo sobre a sua privacidade estar ameaçada. A atriz contou ter tentado entrar em contato com o motorista e com a empresa, mas os dois não retornaram a sua ligação.

Em uma publicação no Twitter, a atriz, no ar no papel de Pat em "Cara e Coragem" (TV Globo), disse que ficou frustrada após toda a situação da perda do celular no carro de aplicativo.

"Esse final de semana aconteceu uma situação bem chata comigo que se transformou numa frustração maior ainda", começou ela.

Na sequência, ela afirmou que voltava para casa na madrugada de sexta para sábado e seu celular acabou ficando no carro de um motorista de aplicativo.

"Depois de usar o caminho que eles dão para objetos perdidos, com apenas duas tentativas de contato, onde o motorista não atendeu, fui impedida de tentar novamente", lamentou.

Ela continuou e disse: "A resposta foi que já havia solicitado aquele serviço, nenhuma outra resposta concreta veio. Podia ser qualquer uma. Fala que não encontraram, que o motorista sumiu, mas merecemos uma resposta".

A atriz tentou durante todo o dia falar com a empresa. Ela contou que enviou mensagem direta no Twitter e Instagram com o objetivo de buscar ajuda, mas as respostas, segundo ela, foram automáticas e vagas.

"Estava trabalhando, sem meu celular, querendo apenas falar com alguém que pudesse me orientar efetivamente como eu poderia proceder. Como conseguir falar com o motorista. É frustrante não saber a quem recorrer. Não é só o valor material. É nossa segurança digital e privacidade ameaçadas. Não deveríamos ser tratados dessa forma pelo serviço. E ainda não ter nenhuma solidariedade humana, apenas um computador agradecendo o contato e só", desabafou.

Depois, ela indagou que, caso a empresa ajudasse de forma verdadeira, ela não estaria com o celular em mãos. "Nesse caso, nem era sobre ter o celular de novo (até porque deixam claro que não se responsabilizam por objetos perdidos), mas será que se tivesse ajuda efetiva e conversado com o motorista, teria evitado o transtorno e ainda não perdido um bem?", questionou.

O desabafo ainda continuou com uma mensagem direta para a empresa. "Me parece pouco respeitoso com o cliente não facilitar esse acesso efetivo. Mesmo que vocês não se responsabilizem pelo desfecho, a tentativa deveria ser responsabilidade desse serviço", escreveu ela.

Além disso, a artista também desabafou que muitas pessoas também passam pela mesma situação todos os dias. "Inimaginável a quantidade de pessoas que passam por situações como essa todos os dias. Situações que poderiam ser resolvidas se as pessoas tivessem acesso à empresa. E esse descaso é grave quando não leva em conta as pessoas. Do motorista ao usuário, somos números", finalizou ela.

Esse final de semana aconteceu uma situação bem chata comigo que se transformou numa frustração maior ainda com a @Uber_Brasil. — Paolla Oliveira (@paolla) November 29, 2022





