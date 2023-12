Priscilla revela motivo da mudança e fala de seu primeiro namoro

Priscilla (27) surpreendeu a todos com sua nova era na carreira musical. Com nome artístico, visual e Instagram totalmente repaginados, ela explica à apresentadora Eliana (51) o motivo das mudanças e também fala sobre seu primeiro namorado, o DJ Laudz (31).

Ela começa explicando que decidiu tirar o sobrenome, Alcântara, de seu nome artístico para se ver de um novo jeito. "Coitadinha, a Alcântara está cansada, trabalhou muito, foram quase 18 anos de Priscilla Alcântara. Eu coloquei para descansar um pouco, para me experimentar de um jeito novo."

A artista ainda fala que foi preciso tempo e coragem para deixar o nicho da música gospel, apesar de nunca ter se visto limitada totalmente ao ritmo musical. Para ela, sua personalidade já era disruptiva dentro do ambiente, já que sempre se explorou visual e musicalmente.

"Me vi madura, com coragem o suficiente, para me desbravar em um outro lugar; foi o que eu fiz! Eu encerrei o ciclo com muita gratidão, fiz tudo o que queria, sei exatamente a marca que deixei, mas me vi pronta para começar algo novo e eu tinha possibilidades, tinha portas, janelas abertas, era só ter coragem de entrar", afirma Priscilla.

Ela explica que decidiu mudar seu Instagram para explorar o novo ciclo e também apresentar essa fase com mais clareza para o público, apesar de não ter excluído os conteúdos, apenas os arquivou. A artista também comenta a mudança no cabelo, agora curto e com as mechas vermelhas.

"Eu sempre gostei de mudar, mas como eu fazia TV, eu não podia muito ter a liberdade de mudar cabelo. Quando eu saí, a coisa que eu mais fiz foi mudar o cabelo. Eu pintei cabelo de rosa, fui loira, morena, pintei cabelo de marrom, fiz muita coisa, mas chega uma hora que o coitadinho não aguenta."

Priscilla diz que passou entre seis e sete anos sem mudar o cabelo, e que decidiu repaginar o visual para apresentar sua nova fase para os fãs. "Quando eu comecei a desenvolver uma parte conceitual do álbum e de uma estética, a única certeza que eu queria, era voltar com o cabelo colorido, porque eu sabia que isso ia se conectar com um ponto meu lá atrás e também seria uma forma de, literalmente, me repaginar para o público."

Agora, com um álbum novo e após ter lançado o single Quer Dançar, a artista também está vivendo seu prmeiro romance. Ao longo da conversa com Eliana, ela contará como conheceu o músico, como o romance começou e quem é seu amado.

O encontro entre Priscilla e Eliana será exibido neste domingo, 3, no programa homônimo da apresentadora no SBT. Ao longo da conversa, as duas irão passar por uma pista de kart —em que a cantora mostrará sua habilidade e paixão pelo esporte, e também no apartamento da artista.

Priscilla iniciou sua carreira no SBT como caloura mirim no Código Fama, de Celso Portiolli. Ela venceu a atração e disputou a versão mexicana do mesmo programa. Em 2005, ela estreou como apresentadora do Bom Dia e Cia com Yudi e Itala Matiuzzo.

Dois anos depois, o programa mudou de formato e passou a ser ao vivo, com jogos interativos por telefone e computador. Ela também comandou o programa Cantando no SBT ao lado de Yudi. A artista deixou a emissora em 2013.

