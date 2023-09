Priscilla Alcantara exibe primeiras fotos com o novo namorado

Siga o TNOnline no Google News

A cantora Priscilla Alcantara está apaixonada! Nesta semana, ela surpreendeu seus fãs ao assumir seu novo namorado. Ela vive um relacionamento com o DJ André Laudz, que faz parte do duo de música eletrônica Tropkillaz.

Os dois assumiram a relação publicamente com um post nas redes sociais. Eles mostraram seus looks para curtirem um festival de música na última quinta-feira (7), e posaram de mãos dadas para as fotos.

No evento, Priscilla conversou com o site Gshow sobre assumir o relacionamento publicamente. “É até estranho falar porque nunca falei nada sobre nenhum relacionamento meu. Sou muito reservada, costumo ser. O que é privado da minha vida não é tão interessante quanto minha música. Então prefiro que as pessoas saibam da minha música, da minha arte. Minha vida privada deixo só para mim”, disse ela.

Então, ela contou o que aproximou o novo casal. “Ele é produtor, DJ… Começamos a trabalhar juntos e foi assim que a gente se conheceu”, afirmou.

Fonte: Revista Caras.

