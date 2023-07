Priscila Fantin após Dança dos Famosos: "Tivemos nosso mérito"

Campeã do Dança dos Famosos 2023, Priscila Fantin, não tem dúvidas de seu esforço e comprometimento durante o quadro do Domingão com Huck. Em entrevista, a artista abriu o coração e comentou como superou obstáculos pessoais e do próprio jogo, para conquistar sua vitória. "Sei que tivemos nosso mérito", declarou.

Em meio a uma disputa que dividiu o público de casa, a atriz conta que compreende as torcidas concorrentes, mas que recebe mais carinho do que críticas. "Não incomoda porque entendo. E sei que quando se gosta muito de alguém, não se enxerga outras esferas da situação. Só a gente sabe como as coisas aconteceram durante esses quatro meses e o mérito que temos. Eu e Rolan honramos a ética e o comprometimento com o jogo do início ao fim. Essa é a maior vitória", disse ela, que encontrou dificuldade em receber notas condizentes às dificuldades técnicas das suas performances.

A final do programa foi disputada entre Priscila, Rafa Kalimann e Carla Diaz. Ao lado de Rolan, a atriz terminou o quadro com 139,6 pontos. Enquanto Carla e Diego Basílio fecharam com 139,3 e Rafa e Fernando Perrotti ficaram com 139,2.

