Príncipe William é eleito careca mais sexy do mundo

O príncipe William, da Inglaterra, também conhecido como duque da Cornualha, conde de Chester, príncipe de Gales e sucessor do trono britânico, acaba de ganhar mais um título para se orgulhar. Ele foi eleito o “careca mais sexy do mundo”, de acordo com um levantamento na internet.

O futuro monarca, que tem 41 anos atualmente, já recebeu o título no ano de 2021, mas no ano passado ficou em 5º lugar no mesmo levantamento.

A pesquisa se baseou nas buscas na internet envolvendo os nomes de personalidades de destaque internacional e que são calvas. Os organizadores da pesquisa também informaram que o critério na avaliação das buscas na internet é quantas vezes o nome da pessoa aparece ao lado do termo "nu" ou "pelado".

Os segundo e terceiros lugares na posição de careca mais sexy do mundo são ocupados respectivamente por Vin Diesel e Jason Statham.

