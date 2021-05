Príncipe Philip deixa R$ 226 milhões para três funcionários

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Príncipe Philip mostrou ser generoso até na hora de sua morte. O marido da Rainha Elizabeth II resolveu recompensar em seu testamento os funcionários que estiveram ao seu lado nos últimos anos. Por essa razão, o veterano deixou nada menos que R$ 226 milhões para os assessores.

De acordo com o jornal “The Sun”, os tais empregados dividirão o valor, que, em libras, atinge a faixa de 30 milhões.

“Ao contrário de alguns outros membros da realeza, Philip foi generoso com os três homens que cuidaram dele. Isso inclui seu secretário particular, brigadeiro Archie Miller Bakewell, seu pajem, William Henderson, e o criado pessoal, Stephen Niedojadlo”, contou uma fonte à publicação.

O maior percentual do patrimônio do veterano, porém, ficou com a esposa, Rainha Elizabeth.

Os netos também receberam sua parte, que não foi divulgada. Inclusive, acredita-se que o príncipe Harry – que vem causando mal-estar ao revelar os bastidores da Família Real – também tenha sido mantido no testamento.

“Philip não era o tipo de personagem que pune um neto por se comportar mal. Ele era um homem muito justo, imparcial e adorável. Nunca guardou rancor”, completou a fonte.

Príncipe Philip morreu aos 99 anos de idade, no dia 9 de abril deste ano, depois de enfrentar problemas de saúde atribuídos à idade.

