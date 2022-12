Príncipe Harry e Meghan Markle se pronunciam após críticas à série

Da Redação

Príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle

No último dia 08, a primeira parte da série “Harry e Meghan”, que acompanha a vida do Príncipe Harry (37) e sua esposa Meghan Markle (41) foi lançada na Netflix. A produção trouxe diversas revelações sobre a Família Real e mostrou os bastidores da vida do casal.

Porém, os primeiros episódios de “Harry e Meghan” ficaram longe de ser unanimidade entre seus espectadores. Por mais que muitos tenham elogiado a produção, a série recebeu diversas críticas.

O jornalista britânico Piers Morgan, que nunca foi fã do casal não poupou críticas ao falar sobre a série em seu Twitter: “Imagine reclamar sobre privacidade e então fazer um documentário do tipo ‘conta tudo’ sobre sua vida privada? Então, imagine pregar compaixão enquanto você destrói sua família novamente? E imagine lançar o primeiro trailer deliberadamente para arruinar a grande viagem do seu irmão aos EUA? Hipócritas repulsivos”.

Piers estava fazendo referência ao primeiro teaser a série, que foi lançado quando Príncipe William (40) e sua esposa Kate Middleton (40) estavam nos EUA, em sua primeira viagem ao país americano depois de oito anos.

Após a dura crítica, Harry e Meghan vieram a público por meio de um porta voz e responderam às acusações do jornalista. “O duque e a duquesa de Sussex nunca citaram a privacidade como uma das razões de renunciarem. Essa narrativa foi distorcida foi feita para silenciá-los”, afirmou para a BBC.

O porta-voz do casal continuou: “Na verdade, a declaração deles anunciando a decisão de renunciar não menciona nada sobre privacidade, e reitera seu desejo de continuar com os papéis e deveres públicos. Qualquer narrativa que sugere o contrário, toca em um ponto-chave da série”.

“Eles estão escolhendo compartilhar sua história, em seus termos, e ainda assim a mídia e os tabloides criaram uma narrativa totalmente falsa que permeia a cobertura da imprensa e opinião pública. Os fatos estão bem na frente deles”, encerrava a nota.

Mais revelações!

Nesta segunda-feira, 12, a Netflix divulgou o trailer da segunda parte da série “Harry e Meghan”, em que o casal fazia mais revelações sobre a Família Real.

