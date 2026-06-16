Príncipe George estudará no Eton College a partir de setembro, anuncia Palácio
Herdeiro do trono britânico seguirá os passos do pai, príncipe William, em renomada escola cujo custo anual passa de R$ 340 mil
O Palácio de Kensington anunciou que o príncipe George, de 12 anos, estudará no renomado internato britânico Eton College a partir de setembro. A decisão foi confirmada em comunicado oficial pelo príncipe William e por Kate Middleton, que matricularam o filho mais velho para iniciar o ano letivo logo após celebrar seu aniversário de 13 anos. O jovem herdeiro deixará a Lambrook School, em Ascot, escola mista próxima à residência da família em Windsor onde estuda atualmente ao lado de seus irmãos menores.
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Com a escolha, a família real mantém uma tradição de longa data entre a elite britânica. O Eton College também foi o local de formação do príncipe William e do príncipe Harry durante a adolescência, consolidando um caminho educacional tradicional para os herdeiros do trono antes do ingresso na universidade. Fundada na Inglaterra, a instituição abriga cerca de 1.350 alunos anualmente, distribuídos por 25 casas de internato masculinas.
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A preparação para o futuro do segundo na linha de sucessão ao trono exige um alto investimento financeiro. Atualmente, o custo anual para estudar no colégio é de aproximadamente US$ 67.107, valor equivalente a cerca de R$ 340 mil na cotação atual. Essa taxa escolar é dividida e quitada pelos príncipes de Gales em três parcelas ao longo do ano letivo.