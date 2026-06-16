Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
FAMÍLIA REAL

Príncipe George estudará no Eton College a partir de setembro, anuncia Palácio

Herdeiro do trono britânico seguirá os passos do pai, príncipe William, em renomada escola cujo custo anual passa de R$ 340 mil

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 11:08:55 Editado em 16.06.2026, 11:08:50
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Príncipe George estudará no Eton College a partir de setembro, anuncia Palácio
Autor Foto: Reprodução/Instagram @pgeorge.royal

O Palácio de Kensington anunciou que o príncipe George, de 12 anos, estudará no renomado internato britânico Eton College a partir de setembro. A decisão foi confirmada em comunicado oficial pelo príncipe William e por Kate Middleton, que matricularam o filho mais velho para iniciar o ano letivo logo após celebrar seu aniversário de 13 anos. O jovem herdeiro deixará a Lambrook School, em Ascot, escola mista próxima à residência da família em Windsor onde estuda atualmente ao lado de seus irmãos menores.

📰 LEIA MAIS: Signos: confira seu horóscopo desta terça (16)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com a escolha, a família real mantém uma tradição de longa data entre a elite britânica. O Eton College também foi o local de formação do príncipe William e do príncipe Harry durante a adolescência, consolidando um caminho educacional tradicional para os herdeiros do trono antes do ingresso na universidade. Fundada na Inglaterra, a instituição abriga cerca de 1.350 alunos anualmente, distribuídos por 25 casas de internato masculinas.

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias de curiosidades

A preparação para o futuro do segundo na linha de sucessão ao trono exige um alto investimento financeiro. Atualmente, o custo anual para estudar no colégio é de aproximadamente US$ 67.107, valor equivalente a cerca de R$ 340 mil na cotação atual. Essa taxa escolar é dividida e quitada pelos príncipes de Gales em três parcelas ao longo do ano letivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EDUCAÇÃO Eton College família real kate Middleton NOTÍCIAS Príncipe George principe william Realeza
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV