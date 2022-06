Primo diz que Wanessa assumiu namoro com Dado Dolabella

Da Redação

Nathan Camargo, primo da cantora, concedeu uma entrevista ao podcast 'A Hora da Venenosa', apresentado por Débora Lyra

Wanessa Camargo e Dado Dolabella teriam assumido o relacionamento para os familiares. Nathan Camargo, primo da cantora, concedeu uma entrevista ao podcast 'A Hora da Venenosa', apresentado por Débora Lyra.

“Todo mundo sabe que eles estão juntos”, disse Nathan, que ainda revelou um convite ao novo casal para seu casamento. Entretanto, o familiar da artistas contou que os filhos de Wanessa estão doentes e, por isso, eles não compareceram, mas que todos estão sabendo do romance.

Em 2005, engatou romance com o empresário Marcus Buaiz, com quem se casou anos depois e teve os filhos José Marcus e João Francisco. No início de maio de 2022, no entanto, o casal anunciou o fim do relacionamento de 17 anos. Após o divórcio, houve rumores de que o fim teria acontecido após um encontro da cantora com o ex-namorado, o ator Dado Dolabella.

No final de maio, Wanessa quebrou o silêncio sobre um possível romance com o ator e negou que estivesse passando por uma depressão. “Eu vivi a vida inteira passando por momentos assim. As pessoas estão dizendo que eu estou em depressão, que eu estou mal. Eu estou bem. Eu estou muito bem”, começou falando a cantora.



Informações do site Metrópoles.

