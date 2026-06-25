Prime Video anuncia atriz que fará Marília Mendonça em cinebiografia; veja quem

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A Amazon Prime Video revelou nesta quinta-feira (25) a atriz que dará vida à cantora Marília Mendonça na cinebiografia sobre a artista. O longa, intitulado Marília, será estrelado por Marina Versos e tem estreia prevista para 2027.

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O anúncio foi feito nas redes sociais da plataforma de streaming, que divulgou um vídeo em que Marina aparece cantando e tocando violão, oferecendo ao público uma prévia de sua interpretação da eterna "Rainha da Sofrência".









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As gravações do filme estão programadas para começar em julho. Além de Marina Versos no papel principal, o elenco conta com nomes como Hermila Guedes, Klara Castanho, Marcelo Serrado e Sophia Valverde, entre outros atores.

A escolha da protagonista dividiu opiniões entre os fãs nas redes sociais. Enquanto alguns internautas afirmaram não enxergar semelhanças entre a atriz e a cantora, outros elogiaram a decisão.

“Eu como fã não vi nenhuma ligação”, comentou uma seguidora. Já outro internauta destacou: “Eu consigo ver a Marília nela, no tempo em que a Marília ainda gravava vídeos caseiros. Lembra muito essa época”.

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A cinebiografia promete retratar a trajetória pessoal e profissional de Marília Mendonça, uma das maiores artistas da música sertaneja brasileira, que morreu em novembro de 2021, aos 26 anos, em um acidente aéreo em Minas Gerais.

Informações: Metrópoles

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