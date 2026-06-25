Prime Video anuncia atriz que fará Marília Mendonça em cinebiografia; veja quem
O longa tem estreia prevista para 2027
A Amazon Prime Video revelou nesta quinta-feira (25) a atriz que dará vida à cantora Marília Mendonça na cinebiografia sobre a artista. O longa, intitulado Marília, será estrelado por Marina Versos e tem estreia prevista para 2027.
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O anúncio foi feito nas redes sociais da plataforma de streaming, que divulgou um vídeo em que Marina aparece cantando e tocando violão, oferecendo ao público uma prévia de sua interpretação da eterna "Rainha da Sofrência".
As gravações do filme estão programadas para começar em julho. Além de Marina Versos no papel principal, o elenco conta com nomes como Hermila Guedes, Klara Castanho, Marcelo Serrado e Sophia Valverde, entre outros atores.
A escolha da protagonista dividiu opiniões entre os fãs nas redes sociais. Enquanto alguns internautas afirmaram não enxergar semelhanças entre a atriz e a cantora, outros elogiaram a decisão.
“Eu como fã não vi nenhuma ligação”, comentou uma seguidora. Já outro internauta destacou: “Eu consigo ver a Marília nela, no tempo em que a Marília ainda gravava vídeos caseiros. Lembra muito essa época”.
A cinebiografia promete retratar a trajetória pessoal e profissional de Marília Mendonça, uma das maiores artistas da música sertaneja brasileira, que morreu em novembro de 2021, aos 26 anos, em um acidente aéreo em Minas Gerais.
Informações: Metrópoles
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