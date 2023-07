Preta Gil fala sobre cirurgia: ''Lutando muito pela minha saúde''

Siga o TNOnline no Google News

A cantora Preta Gil usou a nova rede social do Instagram, o Threads, na madrugada desta quinta-feira (06), para responder algumas dúvidas e curiosidades dos seguidores e comentou sobre seu tratamento contra um câncer no intestino.

Indagada sobre um sonho, Preta afirmou que quer se curar. Quando questionada sobre sua condição de saúde, ela respondeu: "Na medida do possível, mesmo. Tem dias melhores, outros nem tanto. Mas estou lutando muito pela minha saúde física, mental e espiritual!!!! Beijos".

Vale lembrar que a famosa se separou recentemente após descobrir traição de seu ex-marido, Rodrigo Godoy, com uma antiga estilista.

Uma fã ainda quis saber da volta aos palcos ao lado do pai, Gilberto Gil, e da família, e comentou sobre a cirurgia para retirada do tumor. "Foi lindo, mas acabou!!! Foram só 7 shows!!!! Agora estou focando na minha operação pra retirar o tumor em agosto!! Beijos", contou ela.

Em seu feed no Instagram, Preta ainda postou algumas fotos do mês de junho. "Junho foi um mês cheio de vida, fé e gratidão! A família, os amigos e os meus médicos sempre ao meu lado, transformando dor em propósito!!! Sigo me curando!", escreveu. Em alguns cliques, ela aparece ao lado de famosos como Taís Araujo e Lázaro Ramos, Ingrid Guimarães, Camila Pitanga, Carolina Dieckmann, Alcione, entre outros.

