Preta Gil comemora última sessão de radioterapia: 'A cura virá'

A cantora Preta Gil fez sua última radioterapia nessa terça-feira (06) antes da cirurgia de retirada do tumor no reto. Em sua rede social, a famosa compartilhou um vídeo do momento emocionante no hospital, onde acabou recebendo uma surpresa muito especial.

Querida pelos médicos, enfermeiros e outros profissionais do lugar, a filha de Gilberto Gil recebeu muito carinho após o procedimento. No final, ela foi aplaudida pelos amigos e recebeu uma homenagem com várias fotos.

Emocionada, Preta Gil celebrou o fim de mais uma luta. "Agora são dois meses de pausa, a cirurgia e a cura virá", disse ela. Na legenda da publicação, a artista falou mais. "Última radioterapia! Venci mais uma batalha! Quero agradecer por todo amor e energia positiva! Vocês me emocionam!", disse.

Confira:

E continuou o agradecendo: "A todos os profissionais da saúde no final do vídeo e os outros que não apareceram também, eu amo vocês! Obrigada por tanto amparo, acolhimento e carinho! Aos meus amigos, já não tenho mais palavras para agradecer por tanto. Nós juntos para sempre e sempre! Já deu certo, vamos pra próxima etapa!".



Ainda na terça-feira, antes de passar pela última radio, a artista foi ao Mais Você, de Ana Maria Braga, para contar um pouco do que está vivendo. A famosa relembrou como descobriu a doença - quando escorreu sangue pelas suas pernas e viu suas as fezes de formato diferente com sangue - e falou que precisará usar uma bolsa de colostomia.

Fonte: Revista Caras.

