Preta Gil comemora aniversário da neta: "Você trouxe mais luz"

Preta Gil usou as redes sociais para comemorar o aniversário da neta, Sol de Maria. A menina, filha do cantor Francisco Gil e da modelo Laura Fernandez, completou oito anos de vida nesta sexta-feira (24), e a vovó coruja fez questão de parabenizá-la.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora postou um vídeo recordando vários momentos com a neta, incluindo registros de quando ela era pequenininha, ao som da música 'Sol de Maria', do cantor Gilberto Gil, avô da aniversariante, e falou sobre como se sentir feliz por acompanhar o seu crescimento.

"Hoje nossa Sol de Maria completa 8 anos! Como o tempo passa rápido, né? Te ver crescer tem sido algo mágico, você trouxe mais luz, mais amor pra nossa família e a Vovó Pretinha te ama infinito!", declarou a artista no começo da homenagem.

Depois, Preta afirmou que a neta foi sua força ao longo do tratamento contra o câncer. "Você foi minha maior força nesses meses de luta, só pensava em te ver crescer e vivermos muitas e muitas histórias juntas!!! Parabéns, meu amor!!!", completou a cantora.

Veja:

Fonte: Revista Caras.

