Preta Gil anuncia separação um mês após escândalo: "Não tinha forças"

Preta Gil com o personal trainer Rodrigo Godoy

A cantora Preta Gil surpreendeu os fãs na madrugada desta terça-feira (23) ao confirmar que terminou o seu casamento com o personal trainer Rodrigo Godoy. A estrela se referiu indiretamente ao fato ao refletir nas redes sociais.

No longo texto, a artista comemorou a volta aos compromissos profissionais, ela se reuniu com a equipe da agência da qual é sócia e resolveu expor o que estava sentindo. "Hoje voltei a trabalhar, muito de leve, só três reuniões, Mas sério, depois de tantos meses parada sem pensar em trabalho, não porque queria, mas porque não conseguia, a quimioterapia me deixava muito caidinha, depois ainda tive a sepse e separação tudo ao mesmo tempo. Um caos, não tinha cabeça nem forças para pensar em trabalho", começou ela.

No texto, ela ainda disse que foi incentivada a voltar por uma enfermeira. "Semana passada uma das enfermeiras que cuidam de mim no hospital me disse que muita gente vai na hora do almoço do trabalho até o hospital fazer a radioterapia e volta para trabalhar. Fiquei com isso na cabeça e, conversando com a minha psicóloga, resolvi voltar aos poucos", completou.

A única vez que Preta Gil falou sobre o escândalo foi em abril, quando pediu cuidado com o seu tratamento contra a doença. Na época, ela classificou a situação como um "pesadelo".

