Preta Gil anuncia afastamento das redes após luta contra câncer

A cantora Preta Gil anunciou nesta quarta-feira (12), que se afastará das redes sociais por um tempo para se curar. A filha de Gilberto Gil, que está tratando um câncer no intestino, escreveu em seus stories que sentiu uma piora em seu quadro emocional.

continua após publicidade

Após se separar de seu ex-marido, que lhe traiu com uma funcionária de sua casa, a artista fez alguns desabafos com os internautas e serviu de força para muita gente que passou por situação semelhante. Contudo, Preta revelou que não está se sentindo cem por cento.

- Clique para receber nossas notícias pelo whatsapp

continua após publicidade

"Queria começar esse texto dizendo que estou doente e não me refiro ao câncer. Estou doente emocionalmente. Nesses últimos três meses tentei de todas as maneiras me manter sã dentro do possível, onde minha vida já estava muito difícil, ficou bem pior. Eu me cuido, tenho psiquiatra, psicanalista, terapeuta, rede de apoio e mesmo assim, a dor e a decepção são tão, mas tão forte que eu adoeci", desabafou ela.

Em seguida, a cantora revelou o que fará para tentar melhorar. "Eu decidi que preciso me ausentar das redes sociais e mergulhar mais fundo na minha cura emocional e espiritual, pois sinto que essa dor está me atrapalhando meu processo de cura do câncer", comentou.

A famosa reconheceu o apoio que tem recebido de amigos próximos como Gominho, que deixou seu trabalho para morar com ela, e Carolina Dieckmann que não passou o Dia dos Namorados com o marido para curtir uma festinha com Preta.

continua após publicidade

"Tenho amigos fiéis que não me abandonaram, uma família que é meu alicerce, fãs lindos que me enchem de amor, a melhor equipe médica e mais um monte de gente que me ama e me apoia. Me sinto grata demais por isso", escreveu

Por fim, a musa inspiradora de muitos terminou dizendo que vencerá. "Não se preocupem comigo, sei que vou superar, sei que vai passar. O tempo é rei. Sei também que ainda vai doer, mas vencerei e me curarei dessas doenças! Obrigada pelo carinho e pelo amor, até breve!", declarou.

Siga o TNOnline no Google News