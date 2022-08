“Presta atenção”, diz Boninho sobre as inscrições para o BBB 2023

Da Redação

Boninho compartilhou um vídeo no feed do Instagram

Nesta segunda-feira (1º), Boninho apareceu nas suas redes sociais para dar um recado muito importante para aquelas pessoas que desejam participar da próxima edição do Big Brother Brasil. O diretor da TV Globo contou que as inscrições para o ano de 2023 foram reabertas, nesta segunda, para todos os candidatos da região sudeste do país.

“Presta atenção aí galera do BBB, segunda-feira a partir das 10 da manhã, a gente reabre as inscrições do sudeste. A gente vai ver o pessoal de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. E a caravana continua, Porto Alegre é a próxima parada, eu vou estar lá”, avisou ele ao compartilhar o vídeo no feed do Instagram.

Portanto, se você deseja entrar na casa mais vigiada do país, esse é o momento para começar a prestar atenção nas inscrições do programa.

Fonte: Informações do Metrópoles.

