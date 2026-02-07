Presa por matar marido, Flordelis recebe declaração do namorado

Flordelis completou 65 anos nessa quinta-feira (5/2) na Penitenciária Talavera Bruce, em Bangu, no Rio de Janeiro. Condenada a 50 anos de prisão pelo homicídio do marido, o pastor Anderson do Carmo, ocorrido em junho de 2019, a cantora recebeu uma declaração do atual companheiro, Allan Soares, de 26 anos.

O produtor artístico compartilhou fotos ao lado de Flordelis e publicou uma mensagem de aniversário para a cantora, a quem se refere como esposa. “Hoje é o seu dia meu amor! Cinco de fevereiro foi o dia que Deus trouxe ao mundo um exemplo de força e fé. Você é muito forte, meu amor!”, escreveu.

O casal começou a se relacionar em janeiro de 2021. Em junho de 2023, Flordelis solicitou à direção do presídio autorização para realizar um casamento religioso dentro da unidade onde cumpre pena.

Na mesma publicação, Allan também falou sobre planos futuros ao lado da cantora. “E meu desejo é que Deus continue te abençoando com muita saúde, paz, amor e resiliência. Estou te esperando para vivermos tudo que sonhamos e planejamos para nós dois. Eu te amo muito, de sempre, pra sempre”, escreveu.

Discreto sobre o relacionamento, Allan costuma manter a vida pessoal longe dos holofotes. Em setembro de 2025, porém, ele se manifestou após boatos de que Flordelis estaria se relacionando com outra detenta. “Não aceito em hipótese alguma que manchem minha honra e principalmente a dela”, publicou.





