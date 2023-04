"Preguiçosa e imatura", mãe do cantor João Gomes fala da ex-nora

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

mãe de João Gomes, Kátia Gomes

A mãe de João Gomes, Kátia Gomes, comentou sobre sua relação com a ex-nora, Ary Mirelle. Ela confirmou os boatos de que as duas não se dão muito bem.

continua após publicidade .

O cantor anunciou o término com a influenciadora ainda este mês. No podcast 'Petrocast', a empresária comentou a relação de Ary com os fãs do músico. "Algumas vezes eu falava para ter cautela: ‘Quando o João for tirar foto com fã, você [tem que] estar sempre simpática e sorrindo, porque aquelas pessoas é que tornaram ele a pessoa que ele é hoje’'" relembrou.

No entanto, a mãe afirma que não era isso que acontecia: “Ela colocava uma cara feia pro pessoal. Eu acho que [o sentimento] deve ser assim, dentro dessa palavra né, ciumenta. Eu acho que a mais certa seria imatura”.

continua após publicidade .

Falando de afazeres domésticos, ela reclamou que a nora não ajudava nas tarefas. "Ary nunca fez nada lá em casa, não fez nada. Ela sempre foi bem recebida, ela é preguiçosa mesmo. Mas é o jeito dela né, a forma que ela foi criada. Não tem como você corrigir alguém”, alfinetou.

O anúncio do término veio com uma declaração carinhosa por parte do cantor em uma foto dos dois. Em um show ele chegou a dizer que estava sofrendo por amor. "Tem amores que são para a vida inteira… e tem amores que vão nos ensinar lições de vida. E é isso, turma. Ontem conversei respeitosamente com ela e com a mãe e tive que vim embora. Estou triste", escreveu.

Com informações, Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News