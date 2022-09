Post Malone sofre queda durante show e precisa de atendimento médico

Da Redação

O artista precisou de apoio médico para deixar o local

O cantor Post Malone sofre uma queda durante uma apresentação no último sábado (17), nos Estados Unidos. Por conta do acidente, o rapper precisou de apoio médico para deixar o local, mas, depois de aproximadamente 15 minutos, retornou ao palco.

Em um vídeo publicado em uma rede social, é possível ver o momento em que Malone cai. Assista:

Posty fell on the stage tonight. 😖 Seems like he’s okay, and back performing. #TwelveCaratTour



— Hope you feel good, @PostMalone! pic.twitter.com/5sWd0ZVLoB
September 18, 2022

O rapper explicou, através de seu perfil oficial do Twitter, que o buraco onde sofreu a queda é uma estrutura onde guarda o violão após a parte acústica do show.



"Tem esse buraco gigante, então eu tentei dar a volta, virei no canto e arrebentei meu traseiro. Me tirou o ar de jeito. Me pegou de jeito", disse o cantor, que pediu desculpas ao público. "Obrigado pela paciência. Obrigado por aguentarem meu traseiro burro."

love you guys so much 💕 pic.twitter.com/eneJWf30fM
September 18, 2022

No vídeo, ele diz que tinha acabado de voltar do hospital, onde tomou analgésicos para "continuar a chutar traseiros na turnê", e promete realizar um show de duas horas na próxima vez que voltar à cidade, para compensar os minutos perdidos.

Com informações do g1.

