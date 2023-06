Post Malone fará apresentação no Paraná; saiba valor do ingresso

O cantor e rapper Post Malone virá ao Brasil em breve para realizar uma série de shows. Curitiba, capital do Paraná, por exemplo, receberá uma apresentação do artista norte-americano. O show faz parte da turnê If Y'all Weren't Here, I'b Be Crying, que também passará pelo Chile, México, Tailândia, Filipinas, Taiwan, Coreia do Sul, China, Japão, Austrália e Nova Zelândia.

continua após publicidade

A organização do artista informou que as apresentações começam em julho na América do Norte. O show na capital paranaense acontecerá no dia 1º de setembro, às 21h. Os portões serão abertos às 16h.

- LEIA MAIS: Traição de ex-marido de Preta Gil começou dentro da casa da cantora

continua após publicidade

A venda dos ingressos começa às 10h desta sexta-feira (30) de maneira online. O Estádio Major Antônio Couto Pereira - que é a bilheteria oficial - começará a comercializar os tickets às 12h.

Preços

PISTA - R$ 325,00 (meia entrada) e R$ 650,00 inteira.

CAMAROTE - R$ 390,00 (meia entrada) e R$ 780,00 inteira.

PISTA PREMIUM - R$ 445,00 (meia entrada) e R$ 890,00 inteira.

Siga o TNOnline no Google News