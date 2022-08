Possível retorno? Sandy e Junior têm nova música registrada

Da Redação

Os irmãos Sandy e Junior

Na tarde desta quinta-feira (11), uma nova música da dupla Sandy e Junior foi registrada e encheu os fãs de esperanças sobre um possível retorno. Depois de 16 anos, essa seria a volta dos irmãos com uma canção inédita?

Para decepção de todos, a música intitulada "Pra ter o seu amor" não pertence aos cantores e gerou notificações à Associação Brasileira de Música e Artes (Abramus) e ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad).

Conforme a assessoria de imprensa da cantora, não existe nenhum registro feito pelo escritório de Sandy com essa canção. De acordo com o Splash, do UOL, agora, Sandy e Junior e os gestores das carreiras dos irmãos pedem a retirada imediata do registro.

Confira abaixo a nota da assessoria:

A assessoria de imprensa da cantora Sandy reitera que nenhum fonograma foi registrado por seu escritório sob o título Pra Ter o Seu Amor, tampouco qualquer música inédita em parceria com seu irmão, Junior Lima. O gestor responsável por todos os registros de obras fonográficas tanto de Sandy quanto de Junior Lima já notificou a Abramus (órgão responsável pelos registros de ambos os artistas no Ecad), bem como o próprio Ecad, pedindo a imediata retirada de tal registro, bem como a apuração sobre o ocorrido.





Fonte: Informações Metrópoles.

